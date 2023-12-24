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Инстасамка вспомнила, как Лолита назвала ее крутой

Рэперша Инстасамка призналась, что Лолита сама предложила записать фит

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Лолита Милявская/VK

Рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) призналась, что певица Лолита Милявская стала инициатором создания совместной композиции исполнительниц. Об этом Зотеева рассказала в беседе с Ляйсан Утяшевой, опубликованной на YouTube.

«Я не думала, что такое возможно было. Она мне написала не по поводу фита: «Ты крутая, я тебя слушаю, я тебя люблю». Так получилось, что мы опять связались», — вспомнила Инстасамка.

По словам Зотеевой, потом Милявская прислала ей песню «Титаник». Команда Инстасамки обновила бит трека и добавила текст рэперши. Певица призналась, что оказалась довольна получившимся результатом.

Недавно Лолита признавалась, что «спаразитировала» на популярности Инстасамки. При этом тогда Милявская говорила, что инициатором совместного трека была именно Зотеева.

В ноябре 2023 года Лолита перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой. Некоторым поклонникам Милявской не понравился выбор пары для дуэта.

Ранее стало известно, что Мизулина планирует обратиться в Генпрокуратуру из-за контента рэпера Vaciо.

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