Близкий друг Дроздова рассказал о планах зоолога на фоне проблем со здоровьем

Близкий друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал kp.ru, что они с зоологом запланировали экспедицию на лето 2024 года.

«Сейчас все в порядке. И мы с ним готовимся к экологическому путешествию. Начали говорить на эту тему еще летом, но тогда была жара… И решили, что поедем когда жара спадет. Отправляемся вдвоем на моей машине — я за рулем, едем в Анапу», — заявил Мирошник.

Артист напомнил, что весь прошлый год Дроздов восстанавливался после перелома ребер. К тому же, по словам Мирошника, у зоолога «передавило глазной нерв», и он стал хуже видеть. Художник отметил, что они с товарищем планируют изучать, как люди выбрасывают мусор, а также брать у россиян интервью на тему экологии.

23 декабря стало известно, что у Николая Дроздова началась ремиссия после химиотерапии. По данным СМИ, показатели борющегося с онкологическим заболеванием Дроздова пришли в норму на фоне лечения, рак перестал прогрессировать. Сейчас, добавляет издание со ссылкой на жену телеведущего Татьяну Петровну, врачи особенно следят за его сердцем, поскольку после пройденного лечения есть незначительные отклонения.

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