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Виктор Логинов объяснил, почему вернулся к роли Гены Букина

Актер Логинов заявил, что снялся в «Букиных» из-за концепции сериала

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Global Look Press

Актер Виктор Логинов признался в беседе с e1.ru, что не считает продолжение сериала «Счастливы вместе» хорошей идеей.

Логинов объяснил, что вернулся в продолжение ситкома из-за его концепции. Актеру понравился новый проект. Однако, как отметил артист, финальная оценка сериала остается за зрителями.

«Мы, актеры, так или иначе живем и работаем на потребу зрителю. Мы не можем создавать что-то, что никто никогда не посмотрит, что-то, что уйдет в далекий ящик и никто этого никогда не увидит. Такова актерская, режиссерская и продюсерская сущность», — заявил актер.

Логинов сыграл в «Счастливы вместе» роль продавщика обуви Гены Букина.

Продолжение сериала «Счастливы вместе» «Букины» вышло 18 декабря. Проект рассказывает новую историю семьи Букиных: Гена и Даша встречают в своем доме повзрослевших Рому и Свету, которые вынуждены вернуться в родительское гнездо из-за неудач в карьере и личной жизни. В сериале Букиным приходится налаживать контакт с новыми соседями, искать деньги на оплату кредита и принять нового члена семьи — дочь Светы.

Ранее актер, сыгравший соседа Букиных в «Счастливы вместе» рассказал, почему не снимался в продолжении сериала.

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