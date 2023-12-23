Стал известен список звезд, которые выступят на ТВ на Новый год

Стал известен список российских звезд, которые выступят на отечественном ТВ в Новый год. С новогодней программой основных каналов ознакомилось издание 74.ru.

Народный артист России Филипп Киркоров появится сразу на четырех каналах. Например, на Первом исполнит свой хит «Цвет настроения синий», а на НТВ окажется в жюри новогоднего выпуска «Масок».

В свою очередь, Дима Билан представит свои песни на Первом, «России 1» и на НТВ, где выступит в дуэте с Сергеем Лазаревым в масках мамонтенка и скорпиона. Лазарев также появится на «России 1», где исполнит номер вместе со своим девятилетним сыном.

В канун Нового года на ТВ также выступят Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Виктория Дайнеко, «Руки Вверх!», Валерия, Стас Михайлов, группа Dabro, певец Хабиб, Клава Кока, Мари Краймбрери, группа Cream Soda, Jony, Люся Чеботина, SHAMAN, Егор Крид, Баста, Нюша и Бьянка.

В «Квартирнике у Маргулиса» на НТВ выступят «Ария» с Ларисой Долиной, «КняzZ» с фолк-ансамблем «Петр Валентинович», The Hatters, Сергей Шнуров, Uma2Rman, «Воскресенье» и многие другие.

Накануне продюсер Сергей Лавров рассказал о выросших гонорарах звезд за новогодние корпоративы.

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