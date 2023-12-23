Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названа причина отмены концерта Земфиры* в Дубае

Mash: концерт певицы Земфиры в Дубае отменили из-за непроданных билетов

close
100%
Евгений Фельдман/РИА Новости

Концерт певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) в Дубае отменили за два дня до назначенной даты из-за непроданных билетов, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что билеты на ужин под песни Земфиры стоили от 125 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Цены были обусловлены тем, что гонорар певицы за выступление составил более $300 тысяч. Этот размер гонорара связан с тем, что артистка не любит выступать перед публикой, которая ест.

В итоге на концерт в ресторане отеля Madinat Jumeirah было продано меньше половины билетов, утверждает канал.

Концерт должен был состояться 23 декабря, но был отменен.

«Концерт Земфиры отменен по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов», — рассказали авторы канала «Дубай.Report», отметив, что за пару дней в Дубае было отменено около полудюжины мероприятий. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть в установленном порядке.

Ранее актер Павел Деревянко поддержал предложение загнать всех мажоров в деревню, как это показано в фильме «Холоп 2».

*  признана в РФ иностранным агентом
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами