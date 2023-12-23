Названа причина отмены концерта Земфиры* в Дубае

Концерт певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) в Дубае отменили за два дня до назначенной даты из-за непроданных билетов, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что билеты на ужин под песни Земфиры стоили от 125 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Цены были обусловлены тем, что гонорар певицы за выступление составил более $300 тысяч. Этот размер гонорара связан с тем, что артистка не любит выступать перед публикой, которая ест.

В итоге на концерт в ресторане отеля Madinat Jumeirah было продано меньше половины билетов, утверждает канал.

Концерт должен был состояться 23 декабря, но был отменен.

«Концерт Земфиры отменен по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов», — рассказали авторы канала «Дубай.Report», отметив, что за пару дней в Дубае было отменено около полудюжины мероприятий. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть в установленном порядке.

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