Российская участница «Мисс Земля 2023» вошла в ТОП-20 финалисток «Мисс Земля»

Представительница Российской Федерации Дарья Луконькина попала в ТОП-20 финалисток международного конкурса красоты «Мисс Земля». Трансляция финала велась на YouTube-канале соревнования.

Отмечается, что в список 20 наиболее красивых участниц состязания также вошли представительницы Нидерландов, Таиланда, Бельгии, Южно-Африканской Республики, Филиппин, Болгарии, Индии, Пуэрто-Рико, Албании, Зимбабве, Бразилии, Канады, Великобритании, Маврикия, Соединенных Штатов, Казахстана, Индонезии и Вьетнама.

Приз зрительских симпатий в этом году достался индонезийской красотке.

Некоторое время назад у жительницы Нижнего Новгорода Дарьи Луконькиной, завоевавшей в 2022 году титул «Краса России» и победившей в «Мисс Нижний Новгород», украли смартфон во Вьетнаме. Уточняется, что модель прибыла в страну для участия в конкурсе красоты «Мисс Земля 2023».

Ранее модель из Крыма заявила о своем исключении из финала конкурса «Мисс Земля».