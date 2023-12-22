Наталья Штурм надела необычный наряд на день рождения Алены Жигаловой

Певица Наталья Штурм пришла на вечеринку в честь дня рождения журналистки Алены Жигаловой в чулках, коротких шортах и топе с глубоким декольте. Видео с мероприятия публикует «Пятый канал».

Она также похвасталась журналистам своим плащом, который Штурм называет «звездочетом». По словам исполнительницы, этот элемент гардероба согревал ее на вечеринке, так как на мероприятии было очень холодно.

«Согревает меня, здесь очень дует, а я люблю, когда комфортно, когда тепло», — пожаловалась Штурм.

20 декабря прошла вечеринка блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в московском клубе Ивлеева. Она отметила, что просит организовать проверку на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

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