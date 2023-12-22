Концерт Земфиры* отменили в Дубае

Концерт певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) отменили в Дубае. Об этом сообщил Telegram-канал «Дубай.Report».

Выступление должно было пройти 23 декабря в отеле Madinat Jumeirah.

«Концерт Земфиры отменен по обстоятельствам, не зависящим от артиста или организаторов», — рассказали авторы канала. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть в установленном порядке.

По данным канала, шоу Земфиры — не единственное, которое пришлось отменить.

«За пару дней в Дубае отменено полдюжины мероприятий, и наверняка причина не в артистах или организаторах, а в чем-то другом», — написали они.

Ближайшие концерты певицы состоятся 12 января в Таиланде (Пхукет) и 16 января на Бали.

Накануне российские радиостанции ввели негласный стоп-лист нежеланных артистов. По данным канала Mash, в список вошли такие исполнители, как Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом), Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом), Земфира, Макс Барских и группа «Би-2».

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