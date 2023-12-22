Алексей Воробьев рассказал, откуда черпает вдохновение

Певец и телеведущий Алексей Воробьев признался в беседе с fedpress.ru, что ищет и черпает вдохновение в женской красоте.

Воробьев отметил, что его сердце никогда не бывает свободно. По словам артиста, он, как любой художник, каждый раз выбирает себе новую музу и вдохновляется ей.

В декабре Воробьев рассказал, что предпочитает умных девушек. Артист отметил, что его возлюбленная должна обладать не только хорошим интеллектом, но и чувством юмора.

В разные годы Воробьев состоял в отношениях с актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной, а также с певицей Викторией Дайнеко.

В августе 2023 года Воробьев признался, что у него нет постоянных отношений. Однако он уточнил, что это не значит, что каждую ночь он проводит в одиночестве. Артист также признался, что рассмотрел бы предложение еще раз сняться в «Холостяке» — реалити-шоу о поиске любви.

В ноябре Воробьев заявил, что привык надевать маски на публике. Он объяснил, что играет другую роль, находясь в публичном пространстве, так как ему так комфортнее.

Ранее Мария Погребняк обвинила Ивлееву в разрушении принципов морали и нравственности.