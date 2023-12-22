Умер режиссер Александр Левенбук

Скончался художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. О смерти 90-летнего народного артиста России сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода.

«Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра «Шалом» Александр Левенбук», — заявил он.

Левенбук, напомнил Брод, долгие годы вел советскую детскую радиопередачу «Радионяня».

«Учил детей Советского Союза не только правилам русского языка. Учил добру и человечности. Его имя стало частью истории и культуры России», — отметил он.

Левенбук в 1980-е годы начал работать на эстраде в качестве режиссера в сотрудничестве с писателем Аркадием Хайтом, представлял постановки «Доброе слово и кошке приятно» и «Нет ли лишнего билетика?»

С 1988 по 2021 год был главой и актером основанного им Московского еврейского театра «Шалом», где в том числе выходил на сцену как актер. Играл в спектаклях «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы».

Ранее в возрасте 32 лет скоропостижно скончался российский актер Сергей Пепеляев, известный ролью в фильме «Географ глобус пропил».