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Мартиросян и Галустян заработали на продюсерском центре почти 3 миллиона рублей

«Звездач»: выручка продюсерского центра Галустяна составила 3,2 млн рублей

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Пресс-служба ТНТ

Комики Михаил Галустян и Гарик Мартиросян заработали на собственном продюсерском центре почти три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Выручка ООО «Продюсерский центр «Галустян» составила 3,3 миллиона рублей, а прибыль — 2,8 миллиона рублей. Компания занимается художественным, литературным и исполнительским творчеством, а также рекламой и прокатом фильмов. Издание сослалось на финансовый отчет компании за 2022 год.

Изначально продюсерским центром владели Галустян и участник Comedy Club Алексей Новацкий. 26 февраля 2020 года Мартиросян присоединился к составу учредителей. В 2021-м Новацкий вышел из бизнеса.

В июле Галустян опроверг домыслы о своих планах переехать в Армению. По словам шоумена, если бы он хотел подготовить себе «пути к отступлению», то не выбирал бы для такой цели эту страну.

Телеведущий заверил, что думает по-русски, говорит по-русски, однако чувствует себя армянином, так как в его жилах течет армянская кровь. По словам комика, многие армяне хотели бы получить армянское гражданство. В качестве примера Галустян привел армян, которые живут в Калифорнии.

Ранее суд отклонил иск Киркорова из-за налога на квартиру.

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