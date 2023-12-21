Сестра Гуфа рассказала о проблемах со здоровьем на фоне скандалов рэпера

Сестра рэпера Гуфа Ольга Долматова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о проблемах со здоровьем.

Долматова сообщила, что ночью 20 декабря вызвала себе «скорую». Девушка объяснила, что практически совсем не можем двигаться. Она объяснила, что проблемы связаны с нервами.

«Прошлая ночь сыграла со мной злую шутку. <…> Неврология, привет. Не подхожу к телефону и общаюсь только с близкими. Врачи сказали, через три-пять дней это пройдет. И тогда буду на связи. Всем здоровья», — написала сестра артиста.

12 декабря сестра Гуфа сообщила, что больше не ведет дела рэпера. Она уточнила, что дальнейшее их сотрудничество остается под вопросом. 17 декабря Долматов присоединился к прямому эфиру сестры и поругался с родственницей.

29 ноября рэпер Гуф опубликовал в социальных сетях ролик, в котором попытался зайти в дом к бывшей жене, модели и блогерше Юлии Королевой. Артист пришел на территорию виллы, в которой Королева проживала с дочерью Тиной на Пхукете. Рэпер показал, что в руках он держит кастет. Рэпер заявлял, что лично оплатил проживание экс-супруги, но сама модель это опровергла.

Ранее Айза ответила Гуфу, который назвал ее «двуличной хайпажоркой».