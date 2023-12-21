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Кирилл Туриченко рассказал, как сделал предложение девушке на съемках клипа

Певец Туриченко признался, что его девушка была в шоке от предложения на съемках

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в беседе с PROZvezd рассказал, как родилась идея сделать предложение его девушке на съемках клипа.

«Когда я выпустил этот трек («Я хочу любви». — «Газета.Ru»), мы получили невероятный отклик. Многие мои поклонники стали присылать видео со своими любимыми. Большая часть роликов была снята во время их свадеб. Родилась идея объединить их всех в клипе. Когда картинка сложилась, я понял, что эта история должна закончиться каким-то особенным образом», — рассказал Туриченко.

Музыкант решил сообщить будущей супруге Дарье Тарасовой, что хочет снять их свадьбу на видео. По словам певца, его возлюбленная была уверена, что церемония будет постановочной, но Туриченко пригласил выездную регистрацию, поэтому свадьба была официальной.

«Когда все случилось, прозвучали клятвы, я ей признался, что все по- настоящему. У Даши был шок в хорошем смысле слова!» — рассказал певец.

Он также выразил мнение, что штамп в паспорте никак не влияет на отношения между влюбленными. При этом Туриченко уточнил, что брак нестрашен только в тех отношениях, где есть теплые чувства между партнерами.

Ранее Аглая Тарасова рассказала о самой трудной сцене на съемках «Холопа-2».

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