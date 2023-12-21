«Он был популярным»: Митя Фомин об Олеге Газманове

Певец Митя Фомин в беседе с «Пятым каналом» назвал своего коллегу по сцене Олега Газманова живой легендой российской эстрады.

«Когда человек столько всего делает, столько поет, столько несет своих идей, которые в какой-то момент становятся услышанными… Понятно, что он был человеком популярным, он был человеком востребованным. Но вот время развернулось настолько, что теперь стало совершенно очевидно, что он легенда», — высказался Фомин.

Музыкант сравнил коллегу с «мощным цензором», который за вклад в развитие России и прославление соотечественников получил заслуженное призвание публики. Фомин считает, что пример Газманова может быть «заразительным», потому что в тяжелые времена люди склонны искать воодушевление в своих кумирах.

В конце октября Вика Цыганова назвала Газманова «нечистью» из-за лицемерной позиции насчет СВО. Певица выразила мнение, что российскому артисту не стоило в трудное для страны время ехать выступать на концерте в Дубае. Цыганова язвительно предположила, что у Газманова раздвоение личности, вспоминая о скандальном случае на том мероприятии.

Ранее Андрей Малахов и Дмитрий Борисов помирились.