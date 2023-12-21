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Сценарист «Слова пацана» признался, что боится доброго кино

Сценарист «Слова пацана» Золотарев назвал ругательным словосочетание «доброе кино»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сценарист Андрей Золотарев в беседе с телеканалом «360» заявил, что кинематограф как искусство никому ничего не должно.

«Если кому-то кажется, что кинематограф должен снимать позитивное, то я совершенно не возражаю. Но слово «позитивное» тоже очень странное. Я боюсь словосочетания «доброе кино»: оно стало ругательным, к сожалению», — признался он.

Золотарев пояснил, что люди не смотрят доброе кино, так как у них сложилось впечатление, будто его плохо снимают. Он напомнил, что в 2024 году выйдет третья часть мелодрамы «Лед», снятая по его сценарию. Золотарев считает, что эта картина с Александром Петровым в главной роли понравится любителям добрых фильмов.

Недавно режиссер Жора Крыжовников сообщил, что финал сериала «Слово пацана» выйдет 21 декабря. До этого постановщик признавался, что восьмая серия не выйдет в запланированную дату из-за «доделок-переделок».

Крыжовников отмечал, что решил переснять заключительный эпизод шоу. Он пояснил, что в районе третьей серии создатели решили закончить историю иначе — хотя, признавался он, это было нелегко, так как им пришлось убедить продюсеров, что новая версия окажется «круче, эмоциональнее и острее».

Ранее автор книги «Слово пацана» объяснил популярность слова «чушпан».

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