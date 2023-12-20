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В своей последней песне «Пухляш» из Little Big признался, что в его сердце осколок

Последнюю песню Дмитрия «Пухляша» Красилова поклонники сочли пророческой

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@dimakrasilove/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Танцор и исполнитель Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш» из Little Big, в последний месяц жизни представил новый клип «Астролог», который стал пророческим. Он опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В клипе артист изображает ангела с крыльями. Поклонники «Пухляша» назвали песню пророческой. В ней есть такие слова: «Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок». Красилов поет, что танцует на Венере.

Тело Дмитрия Красилова обнаружили в его квартире в Москве 18 декабря.

Единственной наследницей танцора Дмитрия Красилова (1994-2023) станет его мать. Также у Красилова есть старшая сестра, которая также живет в алтайском городе Заринск. Артист приобрел двухкомнатную квартиру в новом доме в районе Чертаново Южное. Недавно на день рождения матери, с которой у Красилова были доверительные отношения, танцор купил китайский внедорожник Haval F7x Tech Plus.

Ранее модель Анна Калашникова и подруга танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова рассказала, что артист никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

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