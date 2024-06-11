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Песков объяснил атаки на электросети Украины их ролью для ВСУ

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о гражданских электросетях Украины

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос о том, считают ли в Кремле законной военной целью гражданские электросети на территории Украины.

«Это нужно спрашивать у наших военных, но безусловно, безусловно, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре. Но предметно этот вопрос нужно задавать нашим военным», — сказал представитель Кремля.

Портал LB.ua со ссылкой на источники ВСУ писал, что ускоренные темпы, с которыми Вооруженные силы России уничтожают энергетику Украины, ведут к настоящей катастрофе, которая произойдет еще до начала отопительного сезона.

11 июня глава Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что отключения электричества будут происходить на Украине каждую зиму до 2027-2028 года. По его словам, отключения света будут длиться по восемь-десять часов ежедневно, а бесперебойной подачи электричества украинцы дождутся только в 2027 году при условии, что сойдутся «куча факторов».

Ранее в Днепропетровской области повредили инфраструктурный объект.

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