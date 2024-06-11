«Устройте ролевую игру»: Дибров подсказал мужьям сценарий свидания

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Шоумен Дмитрий Дибров в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец подсказал российским мужьям сценарий для свидания с женой.

По словам Диброва, секрет прочного брака кроется в качественном времени, которое супруги проводят вместе.

«Почему мужчины не заказывают люксы в современных прекрасных гостиницах наших городов в субботу вечером для того, чтобы пригласить на интимное свидание свою жену? Почему они этого не делают?» — задается вопросом он.

Он также призвал мужчин покупать красивое белье и устраивать с женами ролевые игры.

64-летний Дибров уже 15 лет состоит в браке с Полиной Наградовой, которой было 17 лет на момент начала отношений со знаменитостью. Пара воспитывает троих сыновей.

Также Дибров признался, что его приглашали работать в реалити-шоу «Дом» на ТНТ.

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