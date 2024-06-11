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В Еврокомиссии подтвердили выделение Киеву замороженных активов России

Глава ЕК дер Ляйен: Украина получит в июле €1,5 млрд из замороженных активов РФ

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Ukrainian Presidential Press/Reuters

Доходы, которые европейские страны получили в результате размещения замороженных российских активов, начнут передавать Украине уже в июле. С подтверждением этой информации публично выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«В июле первые €1,5 млрд доходов от реинвестированных российских активов станут доступны для передаче Украине. При этом 90% этой суммы пойдет на оружие», — сказала она.

Также дер Ляйен на конференции по восстановлению Украины в Берлине добавила, что Киев получит еще дополнительные средства для восстановления инфраструктуры страны.

»Евросоюз предоставит Украине еще тысячу электрогенераторов, а также одну тысячу солнечных батарей», — уточнила глава ЕК.

Она заключила, что эта аппаратура необходима для восстановления децентрализованной генерации электричества на территории Украины и сохранения устойчивости ее энергосистемы.

8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон официально поддержали использование Киевом прибыли от замороженных в ЕС активов России.

Москва неоднократно оспаривала этот шаг, считая их незаконными и ставящими под сомнение надежность финансовой системы Евросоюза для инвестиций других стран.

Ранее в США рассказали о предложении, от которого президент Украины Владимир Зеленский «засиял как елка».

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