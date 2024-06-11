Стало известно, когда в ЕС начнутся переговоры о приеме Украины в сообщество

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в рамках конференции по восстановлению Украины в Берлине заявила, что переговоры о приеме Украины в Евросоюз начнутся до конца июня. Об этом сообщает ТАСС.

»ЕС должен начать переговоры о приеме Украины уже к концу этого месяца», — подчеркнула фон дер Ляйен.

До этого газета Financial Times писала, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной о вступлении в Европейский союз. Отмечается, что ЕК хочет таким образом продемонстрировать поддержку Киеву до начала председательства Венгрии в Евросоюзе.

1 июля Венгрия сменит Бельгию на посту временного председателя Совета ЕС. Полномочия Будапешта в этом качестве продлятся полгода — до конца 2024 года.

В конце мая агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия блокирует достижение странами Евросоюза договоренности, которая позволит приступить к переговорам о вступлении Украины в блок.

Ранее стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.