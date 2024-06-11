Россия предложила странам БРИКС новый способ расчета

Российская сторона предложила странам — членам БРИКС и партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Об этом «Ведомостям» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Он отметил, что под таким механизмом предполагается использование цифровых финансовых активов (ЦФА), аналогичных токенам, которые, возможно, привяжут к стоимости национальных валют государств. Министр призвал не думать об этой системе как о попытке создания единого расчетного инструмента для стран БРИКС. По его словам, речь идет об использовании современных технологических решений, которые упростят и усовершенствуют процедуры проведения расчетов.

В ведомстве уточнили, что пока проект находится на стадии глубокой проработки. Если он сможет реализоваться, то участники платформы получат возможность рассчитываться между собой моментально, а издержки на проведение платежей станут минимальными.

До этого стало известно, что президент Бразилии Лула да Силва посетит саммит стран БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

Ранее советник президента РФ Кобяков заявил, что 59 стран намерены вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.