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Российские женщины-заключенные стали проситься на СВО

Москалькова: пока ни одна женщина из колоний в РФ не была отправлена в зону СВО

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Илья Питалев/РИА Новости

В России женщины-заключенные стали проситься на спецоперацию. Об этом сообщила Shot уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но пока ни одну из низ в зону СВО не отправляли. В основном причины в возрасте и неподходящих статьях, по которым они осуждены.

До этого 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков пожаловался президенту России Владимиру Путину, что его не взяли добровольцем на специальную военную операцию на Украину. Глава государства в конце мая присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, продемонстрированные в годы Великой Отечественной войны.

«Уважаемый президент! Мне сейчас сто лет и пять месяцев, я еще молодой. Я написал письмо министру обороны России. Я был автоматчиком с 1941 по 1945 годы, участвовал на фронтах. Направьте меня на Украину, чтобы защищать Россию», — сказал он.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости одержать победу в СВО в этом году.

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Операция на Украине
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