Кремль отреагировал на слухи о возможной отставке Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами отказался комментировать слухи о возможной отставке французского лидера Эммануэля Макрона с должности президента Франции.

Представитель Кремля призвал дождаться выборов во Франции, но отметил, что Россия видит определенные тенденции.

«Партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс. По всей видимости это говорит о том, что французам что-то не нравится, здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию», — сказал он.

До этого радиостанция Europe 1 со ссылкой на одного из приближенных на условиях анонимности сообщила, что Макрон ведет обсуждения внутри своего окружения о возможности ухода с поста президента Франции, если на парламентских выборах победят правые политические силы страны.

9 июня глава Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент — первый тур назначен на 30 июня, второй — на 7 июля.

Ранее досрочные выборы во Франции назвали огромной ошибкой Макрона.