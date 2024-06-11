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На Украине сообщили о возвращении людей в контролируемую РФ часть Запорожской области

Федоров: люди возвращаются в контролируемую РФ часть Запорожской области

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Александр Гальперин/РИА Новости

Увеличился поток людей, которые возвращаются в подконтрольные российским войскам районы Запорожской области. Об этом заявил глава подконтрольной Украине части региона Иван Федоров в интервью украинскому изданию «Телеграф».

Поток прибывающих людей увеличился три месяца назад, рассказал он, подчеркнув, что контролировать это невозможно.

«Но мы, условно [говоря], измеряем температуру», — сказал Федоров, отвечая на вопрос, сколько человек возвращаются в районы, взятые под контроль силами РФ.

По его словам, эта ситуация является недоработкой украинских властей.

7 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ заявил, что в регионе подготовили инфраструктуру для запуска пассажирских поездов в Крым. При этом, по его словам, решение об открытии ЖД сообщения пока не принято из соображений безопасности.

До этого Балицкий заявлял, что восстановление плотины Каховской ГЭС займет месяцы, а не годы.

Ранее Рогов заявил, что ВСУ подтягивают резервы в Запорожскую область.

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