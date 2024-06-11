Стало известно, какие напитки могут вызывать рак толстой кишки

По мнению специалистов британского исследовательского центра Cancer Research UK и ученых из Университета Флориды, сахар и таурин в составе энергетических напитков могут потенциально провоцировать развитие рака. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Представляя результаты своего исследования на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго ранее в июне, команда ученых из Университета Флориды заявила, что компонент энергетиков таурин (аминокислота) может быть основным источником энергии для бактерий, которые, как считается, вызывают рак толстой кишки.

Эксперименты с участием животных показали, что энергетические напитки действительно способствуют потенциально опасному росту числа бактерий-метаболизаторов сульфида H2S в кишечнике. Предполагается, что к аналогичным последствиям может приводить повышенное потребление энергетиков человеком.

Помимо таурина такие напитки зачастую содержат много сахара. По данным Cancer Research UK, в одну банку энергетика Red Bull объемом 250 мл его добавляется в количестве, примерно равном 27,5 г. Всемирно известные организации здравоохранения не рекомендуют взрослым людям употреблять больше 25-30 граммов сахара в день.

Некоторые энергетические напитки могут незаметно «закрывать» практически всю ежедневную потребность в добавленном сахаре. Злоупотребление сахаром в любых продуктах может привести к ожирению, которое, в свою очередь, выступает одним из основных провокаторов рака толстой кишки.

Ранее были названы главные причины развития рака толстой кишки у молодых.