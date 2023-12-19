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Все тиражи книг Акунина изымут из издательства в Москве

Shot: из издательства «Захаров» изымают все тиражи книг Акунина

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Максим Блинов/РИА Новости

Все тиражи книг Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) полностью изымут из помещений издательства «Захаров» в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Руководство и сотрудников, добавило издание, также проверяют на наличие каких-либо связей с писателем и предостерегают от дальнейшего сотрудничества с ним.

О том, что следователи пришли с обыском в издательство «Захаров» в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина, стало известно 19 декабря.

Писатель Борис Акунин был ранее признан в России террористом и экстремистом. Кроме того, в отношении него завели уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ, его собираются объявить в розыск. Крупнейшие российские книжные магазины прекратили продавать его произведения. Это произошло после разговора писателя с пранкерами Вованом и Лексусом.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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