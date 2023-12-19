Алек Болдуин повздорил с митингующими из-за войны в Израиле

Американский актер Алек Болдуин в Нью-Йорке повздорил с митингующими из-за войны в Израиле. Об этом сообщает Page Six.

Он вышел к антиизраильской демонстрации, которая потребовала от него выражения его позиции по палестино-израильскому конфликту.

«Я поддерживаю мир в Газе», — заявил он.

В ответ собравшиеся начали оскорблять его и пытаться приблизиться.

«Вы задаете глупые вопросы. Задайте умный. Заткнитесь», — сказал 65-летний артист, уходя.

Накануне сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс осудил действия правительства Израиля в секторе Газа.

«Вы даже не можете поставить себя в положение тех, кто живет в Газе. Это матери, отцы, дети — 2,3 млн человек, сейчас уже меньше, которых днем и ночью, неделю за неделей бомбят. Невозможно даже представить, каково это, и поверить, что за нападениями Израиля стоит самая могущественная в мире империя [США], это до невозможности отвратительно», — заявил Уотерс.

Ранее Ирина Горбачева публично оттолкнула своего помощника на светском мероприятии.