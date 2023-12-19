Анна Хилькевич подарила 8-летней дочери люксовую иномарку на день рождения

Актриса Анна Хилькевич в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео с дня рождения 8-летней дочери Арианны, которой она решила подарить люксовый автомобиль.

«Такого не ожидал никто, у Ариаши теперь есть свой собственный автомобиль. Только взгляните на лицо именинницы — она от удивления даже забыла удивиться. Честно, я ожидала такой реакции. Как отойдет от шока — расскажу о ее эмоциях. Теперь можно сказать уверенно: праздник удался», — заявила Хилькевич.

Недавно актриса поблагодарила дочь за мотивацию к изучению детской психологии и открытию детского сада. Хилькевич назвала свою дочь уникальной и многогранной личностью. По словам актрисы, Арианна, несмотря на свой возраст, может «стиснуть зубы» в нужный момент и проявить силу воли.

Артистка с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым. У пары две дочери: старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. Звезда «Универа» признавалась, что с супругом неоднократно обсуждала возможность усыновления детей, и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка.

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