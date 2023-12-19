Сергей Соседов оценил Тимура Еремеева в должности нового ведущего шоу «За гранью»: «Мне смешно»

Критик и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с «СтарХитом» высмеял Тимура Еремеева на должности нового ведущего шоу «За гранью».

«Мне смешно! Напишите, что я долго смеялся. Мне, собственно, нечего сказать. Этот человек, на мой профессиональный взгляд, к телевидению не имеет вообще никакого отношения. Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова», — возмутился Соседов.

Он выразил мнение, что Еремеев стал ведущим проекта исключительно потому, что он «удобен» шоураннерам и может говорить то, что ему скажут. При этом Соседов подчеркнул, что на шоу всегда выражал свое личное мнение и выказывал свое несогласие, если видел в этом необходимость.

Критик предположил, что его «убрали» с поста ведущего именно из-за привычки говорить открыто о своих мыслях и пожеланиях. Соседов подчеркнул, что ему стыдно из-за того, что заменой ему станет Еремеев.

«Не будет моих интонаций, не будет подводных камней. Во всем должны быть смыслы, подсмыслы, ирония, драма, трагедия, юмор — в жизни все сплетено. А этот будет… Мне просто смешно», — возмутился критик.

Ранее Сергей Соседов сравнил с изгнанием увольнение из шоу «За гранью».