Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сергей Соседов оценил Тимура Еремеева в должности нового ведущего шоу «За гранью»: «Мне смешно»

Критик Сергей Соседов назвал Еремеева говорящей головой после увольнения из «За гранью»

close
100%
РИА Новости

Критик и телеведущий Сергей Соседов в разговоре с «СтарХитом» высмеял Тимура Еремеева на должности нового ведущего шоу «За гранью».

«Мне смешно! Напишите, что я долго смеялся. Мне, собственно, нечего сказать. Этот человек, на мой профессиональный взгляд, к телевидению не имеет вообще никакого отношения. Никакой он не ведущий. Просто говорящая голова», — возмутился Соседов.

Он выразил мнение, что Еремеев стал ведущим проекта исключительно потому, что он «удобен» шоураннерам и может говорить то, что ему скажут. При этом Соседов подчеркнул, что на шоу всегда выражал свое личное мнение и выказывал свое несогласие, если видел в этом необходимость.

Критик предположил, что его «убрали» с поста ведущего именно из-за привычки говорить открыто о своих мыслях и пожеланиях. Соседов подчеркнул, что ему стыдно из-за того, что заменой ему станет Еремеев.

«Не будет моих интонаций, не будет подводных камней. Во всем должны быть смыслы, подсмыслы, ирония, драма, трагедия, юмор — в жизни все сплетено. А этот будет… Мне просто смешно», — возмутился критик.

Ранее Сергей Соседов сравнил с изгнанием увольнение из шоу «За гранью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами