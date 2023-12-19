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Стало известно о наследстве Пухляша из Little Big

«КП»: наследницей танцора Дмитрия Красилова станет его мать

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Единственной наследницей танцора Дмитрия Красилова (1994-2023) станет его мать. Об этом рассказало издание kp.ru со ссылкой на участников шоу «Фантастика» на Первом канале, где «Пухляш из Little Big» был судьей.

«Когда зашла речь о нашей ипотеке, он рассказал, что года два назад смог купить себе жилье без ипотеки – на заработанные деньги приобрел квартиру в Москве. Всегда говорил, что хочет большую семью и детей…»

Красилов приобрел двухкомнатную квартиру в новом доме в районе Чертаново Южное. Мама является его единственной наследницей первой очереди, поэтому квартира артиста достанется ей. Также у Красилова есть старшая сестра, которая, как и мать, живет в алтайском городе Заринск.

Недавно на день рождения матери, с которой у Красилова были доверительные отношения, танцор купил китайский внедорожник Haval F7x Tech Plus.

Накануне модель Анна Калашникова и подруга танцора Дмитрия «Пухляша» Красилова рассказала, что артист никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Тело Дмитрия Красилова обнаружили в его квартире в Москве 18 декабря 2023 года.

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