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В Wink объяснили решение изменить финал «Слова пацана»

В онлайн-кинотеатре Wink не стали отвечать на вопрос о втором сезоне «Слова пацана»

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Тумач Продакшн

Представитель онлайн-кинотеатра Wink в беседе с РИА Новости не стал отвечать на вопрос, планируется ли второй сезон популярного сериала Жоры Крыжовникова (настоящее имя Андрей Першин) о молодежных группировках Казани 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На стриминге просят дождаться финального эпизода сериала, выход которого ожидается до конца 2023 года.

Изменения последних серий в пресс-службе Wink объяснили личным решением режиссера. По словам представителя онлайн-кинотеатра, Крыжовников хотел сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее».

Ранее актриса Юлия Пересильд высоко оценила работу своей дочери Анны, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана».

«Это сложная, драматическая работа: все очень тонко, очень точно, очень по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте. Конечно, это заслуга невероятно талантливого режиссера, который умеет филигранно работать с артистами, — Андрея Николаевича Першина», — сказала артистка.

Ранее основатель Pink Floyd заявил, что артистам опасно выступать по российскому ТВ.

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