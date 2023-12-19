В Wink объяснили решение изменить финал «Слова пацана»

Представитель онлайн-кинотеатра Wink в беседе с РИА Новости не стал отвечать на вопрос, планируется ли второй сезон популярного сериала Жоры Крыжовникова (настоящее имя Андрей Першин) о молодежных группировках Казани 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На стриминге просят дождаться финального эпизода сериала, выход которого ожидается до конца 2023 года.

Изменения последних серий в пресс-службе Wink объяснили личным решением режиссера. По словам представителя онлайн-кинотеатра, Крыжовников хотел сделать финал истории «круче, острее и эмоциональнее».

Ранее актриса Юлия Пересильд высоко оценила работу своей дочери Анны, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана».

«Это сложная, драматическая работа: все очень тонко, очень точно, очень по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте. Конечно, это заслуга невероятно талантливого режиссера, который умеет филигранно работать с артистами, — Андрея Николаевича Першина», — сказала артистка.

Ранее основатель Pink Floyd заявил, что артистам опасно выступать по российскому ТВ.