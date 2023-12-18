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Садальский раскритиковал пение Соседова: «Казалось, Сережа умнее»

Актер Стас Садальский назвал гадостью пение Соседова

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olga.zarubina/YouTube

Актер Станислав Садальский раскритиковал в Telegram-канале пение музыкального критика Сергея Соседова.

Соседов выступил в рамках шоу «Суперстар!». Критик дебютировал на большой сцене, выступив с собственной песней «Одиночество сердец».

«Фу гадость, мне казалось, Сережа умнее, испытание славой не все выдерживают», — заявил Садальский.

В шоу телеведущая Лера Кудрявцева похвалила Соседова за сам номер, сравнив его с детской сказкой. При этом Кудрявцева посоветовала Соседову «больше никогда не петь», с ней согласилась и певица Наташа Королева.

Артистка Лолита Милявская, в свою очередь, заявила, что критику представился шанс прочувствовать эмоции певцов. Звезда заявила, что песня «слабая и ужасная».

«Спета безобразно, там петь нечего. Я не понимаю, вы сравните это с гармонией Александры Николаевны Пахмутовой. Это какая-то шняга». Ну как тебе?» — обратилась к Соседу Милявская.

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что лишилась сна из-за выступления Соседова. Актриса отметила, что теперь видела в все в своей жизни.

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