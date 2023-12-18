Оксана Самойлова о воспитании: «Все орут на детей»

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась с интервью блогершей Анастасией Анисимовой, что может накричать на своих детей.

Самойлова заявила, что все орут на своих детей. По ее мнению, люди, которые это отрицают, либо врут, либо они не в себе. Модель считает, что таким личностям «нужна помощь».

«Дети обладают способностью выбешивать тебя. Дети специально тебя выбешивают, это же их работа», — рассказала блогерша.

Самойлова призналась, что вообще не хотела становиться матерью до встречи со своим будущим мужем, рэпером Джиганом. Модель уточнила, что желание иметь детей у нее пропало из-за младшего брата, который был очень капризным будучи малышом.

«Он орал, и никто не спал. То есть он измучил всех нас. Я не знаю, как его в детдом не сдали. Но сейчас он очень классный, мы рады, что его не сдали в детдом. Все-таки это была не ошибка», — пошутила модель.

Самойлова замужем за рэпером Джиганом с 2012 года. Модель и артист воспитывают сына Давида и трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Анисимова заявила, что именно из-за модели и рэпера люди стали рожать больше детей, так как последовали их примеру. Самойлова только поддержала это.

«Так это же хорошо», — отметила блогерша.

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