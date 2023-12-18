Дмитрий Колдун рассказал о психологической травме из-за Снегурочки

Певец Дмитрий Колдун признался в шоу «Звезды сошлись», что будучи ребенком получил психологическую травму в Новый год.

Колдун вспомнил, как к нему домой дважды приехали пьяные актеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Артист не хочет, чтобы подобное повторилось у его детей, поэтому никогда не приглашает посторонних людей сыграть сказочных персонажей.

«Мы в такой хрущевке жили. Я подготовил стишок, стоял, ждал. Снегурочка была в щи, а Дед Мороз еще кое-как зашел. И она ему на спину рухнула, за бороду его цеплялась», — поделился музыкант.

Дмитрий Колдун является победителем шестого сезона «Фабрики звезд». В 2007 году он представлял Белоруссию на конкурсе «Евровидение».

В декабре Колдун признался, что участники шестого сезона шоу «Фабрика звезд» пили алкоголь, несмотря на запрет. По словам певца, кто-то постоянно приносил им спиртное. К примеру, врач, который лечил участников, часто давал героям программы бутылку алкоголя, которую они делили вместе.

Колдун заявил, что с каждым днем на проекте становилось «веселее» из-за спиртного.

Ранее Дмитрий Колдун вспомнил, как Киркоров угощал журналистов водкой с его фамилией.