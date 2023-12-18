Жена Буйнова назвала причину хромоты артиста

Жена Александра Буйнова Алена опровергла в беседе с mk.ru, что у артист получил травму.

Буйнова отметила, что не знает причины хромоты своего супруга. Она предположила, что певец «неудачно встал». Однако женщина заверила, что не стоит переживать за исполнителя.

«Никакой травмы у него не было: ничего не происходило. Все в порядке, можете не волноваться», — заявила жена певца.

Буйнова отметила, что если бы у певца возникли проблемы со здоровьем, то он не стал бы посещать концерт.

18 декабря mk.ru сообщил, что Александр Буйнов сильно хромал на новогоднем концерте. По данным издания, артист с трудом передвигался за кулисами, однако на сцене «зажигал» в дуэте с коллегой Аликой Смеховой. Певец не стал делиться подробностями своего состояния.

Буйнов начал свою музыкальную карьеру в школьные годы, когда познакомился с Александром Градским. Артист дебютировал как клавишник в созданной мэтром группе «Скоморохи».

В 1973 году Буйнов выступал клавишником ансамбля «Веселые ребята», а в 1989-м начал сольную карьеру.

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