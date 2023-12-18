Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена Буйнова назвала причину хромоты артиста

Жена Буйнова Алена опровергла наличие травмы у певца

close
100%
buinovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Александра Буйнова Алена опровергла в беседе с mk.ru, что у артист получил травму.

Буйнова отметила, что не знает причины хромоты своего супруга. Она предположила, что певец «неудачно встал». Однако женщина заверила, что не стоит переживать за исполнителя.

«Никакой травмы у него не было: ничего не происходило. Все в порядке, можете не волноваться», — заявила жена певца.

Буйнова отметила, что если бы у певца возникли проблемы со здоровьем, то он не стал бы посещать концерт.

18 декабря mk.ru сообщил, что Александр Буйнов сильно хромал на новогоднем концерте. По данным издания, артист с трудом передвигался за кулисами, однако на сцене «зажигал» в дуэте с коллегой Аликой Смеховой. Певец не стал делиться подробностями своего состояния.

Буйнов начал свою музыкальную карьеру в школьные годы, когда познакомился с Александром Градским. Артист дебютировал как клавишник в созданной мэтром группе «Скоморохи».

В 1973 году Буйнов выступал клавишником ансамбля «Веселые ребята», а в 1989-м начал сольную карьеру.

Ранее Ирина Безрукова рассказала о самочувствии после тропической лихорадки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами