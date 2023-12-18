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Эльдар Джарахов рассказал о жизни в частном доме

Блогер Джарахов признался, что получает много удовольствия от жизни в частном доме

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dlgreez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский блогер Эльдар Джарахов в новом выпуске своего подкаста на YouTube, рассказал о жизни в частном доме. Своим опытом он поделился с комиком и блогером Антоном Шастуном.

Шастун отметил, что любит много времени проводить дома.

«Ты очень кайфанешь тогда от дома», — сказал Джарахов о жизни за городом.

Блогер признался, что в загородном доме слушает музыку по ночам и в целом свободен в своих действиях.

«Я всем желаю дом. Когда я стану президентом, я всем по дому подарю, обещаю, клянусь», — посмеялся Джарахов.

Накануне Джарахов, Илья «Сатир» Шабельников, Андрей «Старый» Смирнов и Андрей Прокофьев стали ведущими нового утреннего шоу «Утренний Дзен».

Ранее Садальский рассказал, почему Пугачева вынуждена скитаться по миру.

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