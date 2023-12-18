Юлия Пересильд о работе дочери в сериале «Слово пацана»: «все очень по-взрослому»

Актриса Юлия Пересильд высоко оценила работу своей дочери Анны, которая сыграла Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«Это сложная, драматическая работа: все очень тонко, очень точно, очень по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте. Конечно, это заслуга невероятно талантливого режиссера, который умеет филигранно работать с артистами, — Андрея Николаевича Першина», — сказала артистка.

По ее словам, она нормально отнеслась и к сцене в картине, где у ее дочери был первый поцелуй. Она отметила, что об этом на съемочной площадке договорились заранее. Помимо этого, Юлия Пересильд отметила, что она бы обрадовалась тому, что ее четырнадцатилетняя дочь в будущем тоже выберет карьеру актрисы.

15 декабря Анна Пересильд заявила, что ее родители — Юлия Пересильд и режиссер Алексей Учитель — были против ее участия в шоу, так как считали его тяжелым. При этом юная звезда признала, что в итоге ее мать назвала проект «крутым опытом».

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд стала лауреатом премии «Звезда театрала».