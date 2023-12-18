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Брэдли Купер запретил стулья на съемках своих фильмов

Актер и режиссер Брэдли Купер запретил своей съемочной группе садиться на стулья

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The Internet Movie Database

Актер и режиссер Брэдли Купер признался, что запретил пользоваться стульями на съемках своих фильмов. Об этом он рассказал в беседе с режиссером Спайком Ли для Variety.

По словам Купера, ему никогда не нравились стулья, и на съемках его фильма о композиторе Леонарде Бернстайне «Маэстро» никто не сидел.

«Когда я снимаю, я не смотрю плейбек. Нет стульев. Я всегда ненавидел стулья на съемочных площадках, энергия проседает, когда вы сами садитесь. У меня нет мониторов», — признался он.

Кроме того, добавил Купер, он не допускал никого постороннего на съемки.

«Только Стивен Спилберг приходил три раза, но кроме него, никого. Это должно быть святилище», — поделился он.

Летом еврейские организации вступились за Брэдли Купера после критики из-за накладного носа, который режиссер использовал на съемках для большего сходства с Бернстайном.

Ранее «Вонка» стал второй самой кассовой премьерой Шаламе.

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