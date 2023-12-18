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Российские артисты массово заразились гриппом после новогодних концертов

Долина и другие артисты массово слегли с гриппом после новогодних концертов

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Российские артисты массово заболели гриппом после съемок новогодних концертов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, среди заболевших оказались певица Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева со своей командой, а также группа «Раса».

«На вечерах также были Киркоров, Лепс, Гагарина, Басков, Клава Кока и многие другие. Они тоже могли заразиться», — говорится в сообщении.

Как рассказали менеджеры, занимавшиеся организацией «Песни года — 2023» и других концертов, на мероприятиях кашлял и чихал каждый второй артист. Некоторые звезды стараются не афишировать свое состояние, чтобы не пропустить самый пик новогодних концертов и недешевых корпоративов.

До этого продюсер и телеведущий Иосиф Пригожин отправился в Минск на съемки белорусского телешоу после выздоровления от гриппа. Он признался, что ему очень нравится гостеприимство белорусов.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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