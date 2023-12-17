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Ксения Бородина ответила на критику шуток про «Слово пацана»: «Идете лесом»

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее не волнует критика ее шуток

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее не волнует мнение хейтеров о ее юмористических роликах.

Бородина предложила «идти лесом» тем, кто критикует ее шутки. Телеведущая записала юмористический ролик, в котором пародирует одного из персонажей сериала «Слово пацана». Некоторые из пользователей соцсети осудили звезду за подобные публикации и попросили «остановиться». Они посчитали, что это «недостойное» поведение для женщины после 40 лет.

«Ужасно, что это? Юмор — это не ваше, Ксения!» — написал одни из пользователей.

«Я если бы вас слушала, у меня бы не было такой популярности. Если не нравятся ролики, которые я снимаю — проглотили это и пошли дальше сажать свои цветочки, огурчики засаливать», — заявила Бородина

Бородина отметила, что женщин часто «гнобят» в 40 лет за «непозволительное» поведение. Телеведущая объяснила, что для некоторых этот возраст является «обратным отсчетом» к старости. По словам звезды, в понимании таких людей женщина в 40 лет может только фотографироваться в платке с книжкой в саду или публиковать снимки огорода и цветов.

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