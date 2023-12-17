Дмитрий Маликов рассказал о новогодних традициях в семье

Певец Дмитрий Маликов в интервью kp.ru заявил, что в его семье близкие стараются собраться за одним столом в Новый год.

«Как и все, наверное, мы стараемся собраться всей семьей, что в обычные дни бывает трудно. Старшая дочка Стеша уже взрослая, живет своей жизнью, а вот в детстве она очень ждала Деда Мороза, писала ему письма, однажды я даже пришел к ней в этом образе, и она меня не узнала», — рассказал Маликов.

При этом музыкант уточнил, что веру в сказочного персонажа поддерживает и в младшем сыне Марке, который регулярно пишет письма к Деду Морозу. Маликов отметил, что Новый год совпадает с еще одним семейным праздником: у сестры артиста Инны день рождения 1 января. По словам музыканта, из-за этого семья старается собраться еще и на это торжественное событие. При этом сам певец признался, что в новогоднюю ночь будет работать.

«В эту Новогоднюю ночь я выступаю в Подмосковье и беру с собой супругу и сына. Организаторы постарались так, чтобы я мог и выступить, и встретить с семьей Новый год», — резюмировал Маликов.

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