Алла Довлатова рассказала, как похудела на сале

Ведущая Алла Довлатова призналась в шоу «Ты не поверишь!», что похудела на сале на четыре килограмма за месяц.

Довлатова уточнила, что основой ее диеты стал именно этот продукт. Артистка может позавтракать салом с яйцом или огурцом. Звезда отметила, что этот продукт обязательно нужно есть без хлеба.

Довлатова сидит на метаболической диете, которую посетовал ей эндокринолог. Артистка ест еду, содержащую большое количество белков или жиров. Она также совмещает подобный рацион с интервальным голоданием. Ведущая начинает свой завтрак в час дня и ужинает не позже семи вечера.

«И полное отсутствие углеводов. За счет этого происходит кетоз в организме — жиры, которые ты употребляешь, начинают «съедать» твои собственные. Это уникальная диета, при которой пропадает весь висцеральный жир, то есть то, с чем мы боремся и никак не можем побороть», — рассказала она.

Довлатова исключила из своего рациона крупы, мучное, сладкое и алкоголь. Она также ест овощи, к примеру, цветную капусту и брокколи. Звезда уточнила, что соблюдает диету под присмотром врача, так как к ней есть противопоказания.

«Всегда будет повышение холестерина, но за пару недель он приходит в норму. Я сдаю кровь в моменте, когда только начинаю сидеть на диете. Мы смотрим все показатели, и если они нормальные, то мы идем на эту диету», — поделилась певица.

Довлатова призналась, что самым сложным было отказаться от сахара, так как она очень любит сладости.

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