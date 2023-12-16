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Ольга Бузова ответила на критику своего вокала

Певица Ольга Бузова заверила, что на концертах выступает без фонограммы

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Пресс-служба фильма «Елки 8»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью «Леди.Mail.ru» пожаловалась, что люди до сих пор шутят на тему ее вокальных способностей.

«Про меня до сих пор шутят, что я не умею петь, что не попадаю в ноты. Это уже не смешно, это уже не интересно. Это делают те, кто застряли своим юмором в 2017 году. Я сейчас дала в Москве три сольных концерта с разными шоу каждый день», — возмутилась Бузова.

По словам артистки, на всех ее концертах был полный зал. Она убеждена, что фанаты могут подтвердить отсутствие фонограммы на ее выступлениях. Бузова считает, что критикуют ее вокал только те поклонники, которые читают недостоверную информацию в интернете и СМИ.

«Все мои поклонники знают, что я на сольных концертах пою вживую. Кому нужно, тот знает всю правду и видит мою работу», — резюмировала певица.

Ранее Ольга Бузова пожелала, чтобы ее кавалер занимался серьезными делами.

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