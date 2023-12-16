Автор «Слова пацана» рассказал о своей жизни после побега из банды

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев рассказал о том, какую жизнь вел после побега из банды группировщиков «Низы». Его цитирует 116.ru.

В книге, легшей в основу сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», Гараев рассказал, что, когда он в 16 лет перестал ходить на сборы, его хотели не просто отлучить от банды, а «загасить».

«Вблизи было небольшое болотце, я забежал в него и спрятался в камышах, метрах в 10 от берега. Воды было где-то по колено, но догнавшие меня парни не решились зайти в нее», — писал он в книге, добавив, что не шевелился в воде, так и спасся.

После, говорит он сейчас, ему пришлось переехать в другой район города.

«Я стал жить с папой, с которым не жил до шестнадцати лет. Он был кооперативщиком, так тогда называли первых советских предпринимателей», — сказал Гараев.

У отца, добавил он, была своя коллекция музыки и большой видеомагнитофон, и юный Гараев много слушал записи с братом и сестрой.

«Началась новая жизнь, для меня более интересная. Она мне понравилась больше, чем жизнь в группировке», — говорит писатель.

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