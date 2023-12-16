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Канье Уэста заподозрили в новом нервном срыве из-за речи о Гитлере

Рэпер Канье Уэст сравнил себя с Иисусом и Гитлером

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Imago/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Рэпер Канье Уэст произнес неожиданную десятиминутную речь в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Об этом пишет TMZ.

Издание отмечает, что очевидцы заподозрили рэпера в новом нервном срыве, поскольку он снова выкрикивал антисемитские высказывания, посылал известные бренды и сравнивал себя с Иисусом Христом и Гитлером.

«Иисус Христос, Гитлер и Йе! Спонсируйте это!» — причал он.

Также он заявил, что «сионисты» якобы завладели всеми банками, больницами и частными школами в Лос-Анджелесе. Кроме того, продолжил Канье, он не поддержит Дональда Трампа в новой президентской гонке, пока тот не освободит из тюрьмы главаря уличной банды Лэрри Гувера.

В 2020 году стало известно о биполярном расстройстве личности у Канье Уэста. Он регулярно попадает в скандальные новости из-за своих высказываний о евреях и движении BLM.

Накануне стало известно, что жена Канье Уэста хочет его бросить из-за требования «быть немой».

Ранее у экс-супруги Ефремова забрали кошек, которых она хотела усыпить.

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