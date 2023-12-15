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Джастин Тимберлейк намекнул на конфликт с Бритни Спирс

Певец Тимберлейк заявил, что уважает Бритни Спирс

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AP

Певец Джастин Тимберлейк намекнул на былой конфликт со своей экс-избранницей певицей Бритни Спирс на концерте в Лас-Вегасе. Об этом пишет Page Six.

Он дал понять, что уважает Бритни Спирс, перед исполнением песни «Cry Me a River», которая, как уверены поклонники, посвящена расставанию с Бритни Спирс.

«Никакого неуважения», — заявил он.

Звезды встречались с 1999 по 2002 год. Песня, вышедшая в год расставания, посвящена женской неверности.

«Не говори, что ты сделала, я уже знаю, он рассказал мне сам», — поется в ней.

В своих мемуарах «Женщина во мне» (2023) Спирс признала, что изменяла Тимберлейку с хореографом Уэйдом Робсоном.

В ноябре Тимберлейк и Джессика Бил впервые появились на публике после выхода мемуаров Бритни Спирс.

Пара пришла на премьеру мультфильма «Тролли. Группа в сборе», где Тимберлейк озвучил одного из героев. Джастин Тимберлейк позировал в бомбере и брюках, а Джессика Бил — в черной блузе и мини-юбке в крупных пайетках.

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