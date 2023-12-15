Кинооператора Осадчего госпитализировали в Москве

Известный российский кинооператор, актер и режиссер клипов Максим Осадчий госпитализирован в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Издание уточнило, что 58-летний Осадчий почувствовал себя плохо в ночь на 15 декабря. Врачам скорой помощи он пожаловался на проблемы с давлением и потерю сознания.

Режиссера госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его самочувствие значительно улучшилось.

Максим Осадчий — автор клипов Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и других, оператор фильмов Федора Бондарчука «9 рота», «Обитаемый остров», «Сталинград».

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