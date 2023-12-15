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Апелляции детей и экс-жены Градского отклонил суд

Суд отклонил иски о праве на наследство детей и бывшей жены Градского

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«Комсомольская правда»/Russian Look/Global Look Press

Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб третьей супруги композитора Александра Градского Ольги, а также сына и дочери артиста. Это заметило издание «Страсти.ру».

24 ноября родственники подали апелляцию в Тверской районный суд Москвы. Дети композитора, как отмечало издание «Страсти.ру», требовали выделить им больше наследства. Они получили дом в закрытом элитном поселке Подмосковья, участки земли в Подмосковье площадью около 4000 кв. м и квартиру в Москве.

Третья жена Градского Ольга подала иск в суд, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска.

7 декабря сообщалось, что вдова композитора Градского Марина Коташенко подала в суд на детей композитора. Иск по делу о разделе наследственного имущества зарегистрировали 1 декабря 2023 года в Тверском районном суде города Москвы. Дата заседания пока не назначена.

Ранее друг Градского вспомнил слова композитора о Пугачевой.

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