Дмитрий Колдун чуть не породнился с Анитой Цой

Певец Дмитрий Колдун заявил, что его с исполнительницей Анитой Цой связывает давняя и почти семейная история. Об этом исполнитель рассказал mk.ru.

«Моя мама и дядя Аниты очень долго были в отношениях. Так что, можно сказать, мы чуть не породнились официально», — признался артист.

Кроме того, Колдун раскрыл свои планы на Новый год. Он подчеркнул, что хочет провести праздник в кругу семьи.

«Накроем большой семейный стол, будем есть вкусный оливье и, конечно, наш традиционный семейный закрытый мясной пирог, который еще моя бабушка готовила. А теперь его готовит жена», — заявил певец.

По словам Колдуна, его самым запоминающимся Новым годом стал тот, когда ему удалось встретить праздник дважды.

«Я был в каком-то Сибирском регионе, и там как раз проходил часовой пояс, где Новый год уже наступил. Так что я встретил его в одном часовом поясе, а потом перелетел — и оказался снова в старом году», — рассказал Колдун.

Артист признался, ему нравится выступать перед Новым годом и отметил, что предпраздничные концерты отличаются особым настроением как у зрителей, так и у артистов.

«Магия, волшебство, предчувствие чуда и чего-то нового. Это праздник, который объединяет всех нас независимо от даты рождения, места жительства, привычек и образа жизни, убеждений», — добавил он.

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