Гуф дал концерт в Москве назло бывшей жене и сестре

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) отыграл концерт в Москве, который был под угрозой срыва. Видео выступления публикует Super.ru.

На мероприятии Долматов признался, что концерт произошел «спонтанно» — на нем рэпер исполнил композиции из нового альбома, посвященные периоду разрыва отношений с Юлией Королевой.

Во время концерта Долматов также вспомнил о своей сестре, которая была против выступления рэпера. Он публично передразнил девушку и назвал ее «бедной-несчастной сестрой».

Недавно Ольга Долматова сообщила, что больше не будет заниматься делами своего брата. Она отметила, что Гуф теперь сам решает связанные с работой вопросы.

«Я, понимая его состояние, категорически против выступления. Ему надо сейчас позаботится о своем здоровье и дать этот концерт весной, после лечения», — пояснила родственница.

До этого первая жена Гуфа Айза заявила, что хочет лишить рэпера родительских прав. Она призналась, сейчас музыкант стал абсолютно неуправляемым, поэтому она боится за ребенка. Однако вскоре блогерша передумала это делать.

Ранее любовник Королевой слил номер Айзы, чтобы насолить Гуфу.